Η Αχαΐα σε αγροτικό αναβρασμό: Η Δυτική Αχαΐα ανοίγει σήμερα τον «χορό» των μπλόκων- Ακολουθούν, την Πέμπτη ο Ερύμανθος και την Παρασκευή η Αιγιάλεια

Από σήμερα στα μπλόκα βγαίνουν οι αγρότες της Αχαΐας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εβδομάδας έντονων και κλιμακούμενων κινητοποιήσεων σε ολόκληρο τον νομό.

Την αρχή κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, που σήμερα από τις 14:00 έως τις 18:00 καλούνται να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα στον κόμβο- φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη μορφή και την κλιμάκωση των επόμενων κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου βρίσκεται σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής να έχουν ήδη αποφασίσει κοινό αγωνιστικό μέτωπο. Για την Πέμπτη στις 11 το πρωί έχουν οριστεί δύο αφετηρίες, στο Διάσελο και στον Κουρλαμπά, ενώ την Παρασκευή όλοι μαζί θα παραταχθούν στο σημείο του μπλόκου στην περιοχή Κουρλαμπά, όπου αναμένεται να κορυφωθεί η παρουσία τους.

Στο ίδιο κλίμα κινητοποιήσεων, την Παρασκευή παίρνουν σειρά και οι παραγωγοί της Αιγιάλειας. Ο Αγροτικός Σύλλογος «Μπακόπουλος–Ντρινιάς» καλεί τους αγρότες της περιοχής σε συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στον κόμβο Σελινούντα, προετοιμάζοντας το δικό τους δυναμικό παρών στο πλαίσιο της πανελλαδικής αγροτικής διαμαρτυρίας.

Με κοινό πανελλαδικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, απαιτούν:

* Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε ήδη να έχει δοθεί.

* Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

* Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά/KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και επιδότηση/κατάργηση ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

* Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και ασθένειες, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

* Σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή στη γεωργία και το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία, με επιδοτήσεις αποκλειστικά σε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, και με πλήρη ακατασχετότητα.

* Υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής (άρδευση, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, αγροτική οδοποιία κ.ά.) σε κάθε περιοχή.

* Καμία μείωση των πόρων της ΚΑΠ για στρατιωτικές προετοιμασίες, όπως συζητείται.

* Άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών και σταμάτημα κάθε προσπάθειας τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του αγώνα τους.

* Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος του 2025 για την κορινθιακή σταφίδα και για όλα τα προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής.

Τονίζουν επίσης δύο φλέγοντα ζητήματα:

* Ευλογιά στην κτηνοτροφία, με απαίτηση για εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς και στήριξη για τον καταρροϊκό πυρετό.

* Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα κλεμμένα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους, να μη μετακυλιστούν τα πρόστιμα σε αυτούς, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων.

