Κάτω Αχαΐα: Οι αγρότες σε εγρήγορση - Στο δρόμο τα τρακτέρ - ΦΩΤΟ

Σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι αγρότες στην Κάτω Αχαΐα, οι οποίοι έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους κατά μήκος του δρόμου, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές διαμαρτυρίες του κλάδου.

Οι συγκεντρωμένοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου, με νέα αγροτικά μηχανήματα να φτάνουν συνεχώς στο σημείο για ενίσχυση του μπλόκου.

Παράλληλα, αγρότες από περιοχές του Κάμπου ενώθηκαν νωρίτερα με συναδέλφους τους από τον Πύργο και την Ολυμπία, στήνοντας μπλόκο στον κόμβο του Πύργου και διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών όσο και στην Ολυμπία Οδό.