Πάτρα: Ξεκινά το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Φλόγας

Το Παράρτημα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», σας καλεί στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι που διοργανώνει από 9 έως 11 Δεκεμβρίου και ώρες 10.00 με 21.00.

Το παζάρι θα φιλοξενηθεί στην ισόγειο αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Πατρών που εδρεύει στον πεζόδρομο της οδού Τριών Ναυάρχων 40 (μεταξύ Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου).

Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφτείτε την εορταγορά όπου θα βρείτε χριστουγεννιάτικα στολίδια, εδέσματα, υπέροχα δωράκια για τους αγαπημένους σας, αλλά και εξαιρετικές δημιουργίες που κατασκεύασαν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι του Συλλόγου.

Τα έσοδα της εορταγοράς θα διατεθούν για τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους καθώς και του πολύπλευρου έργου της «ΦΛΟΓΑΣ» (ξενώνες φιλοξενίας των παιδιών, ιατρικά μηχανήματα, μισθοδοσίες γιατρών - νοσηλευτών, κατ’ οίκον νοσηλεία, κάλυψη ιατρικών εξετάσεων - θεραπειών).