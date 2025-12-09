Ξαφνικά -ξανά- χωρίς ρεύμα Μποζαΐτικα και Κοτρώνι- Σε απόγνωση οι επαγγελματίες χάνουν εκατοντάδες ευρώ κάθε ώρα - ΦΩΤΟ

Τι γίνεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάτρας και διαρκώς σημειώνονται βλάβες που κοστίζουν σε χρήμα στους επαγγελματίες που δεν μπορούν να δουλέψουν;

Από τις 09.15 το πρωί της Τρίτης δεν έχει ρεύμα η περιοχή των Μποζαϊτίκων και τμήμα του Κοτρωνίου. Φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες μικρών και μεγαλύτερων καταστημάτων με τρόφιμα και ειδικά ευπαθή προϊόντα, επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής, απλοί πολίτες, καλούν στο κέντρο βλαβών και κανείς δεν απαντά. Μέσα στην αδυναμία τους να εργαστούν έχουν και την παθητική στάση της υπηρεσίας το τηλέφωνο της οποίας είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί.

Με την κάμερα του thebest μεταβήκαμε στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Ζαβλάνι για να δούμε αν το πρόβλημα είναι εκεί και έχει αναπτυχθεί κάποια κινητικότητα, ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη. Δεν διακρίναμε τίποτα.

Η ενημέρωση που έλαβε το thebest μιάμιση ώρα μετά τη διακοπή ρεύματος, είναι πως συνεργείο της έκοψε το ρεύμα ΕΚΤΑΚΤΩΣ για να κάνει κάνει πιθανότατα κάποιες αλλαγές - συντηρήσεις στο δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μεγαλύτερη βλάβη και διακοπή στο δίκτυο. Κάτοικοι και επαγγελματίες ωστόσο δεν είχαν καμία ενημέρωση για τη διακοπή που φαίνεται πως δεν είχε το περιθώριο (;) να ανακοινωθεί έγκαιρα.

Μέχρι την ώρα που γραφόταν αυτό το κείμενο (10.25) το ρεύμα δεν είχε επανέλθει. 1 ώρα και 10 λεπτά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μια καθημερινή, εργάσιμη ημέρα, που κάθε λεπτό σημαίνει χαμένα έσοδα.

Από το μικρότερο περίπτερο μέχρι το μίνι μάρκετ και από καφετέριες μέχρι φαρμακεία, ή ακόμη και συνοικιακά καταστήματα πώλησης αρτοσκευασμάτων όλοι κοιτάζουν το ρολόι, παίρνουν τηλέφωνα και βλέπουν τους πελάτες τους να φεύγουν, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το σύστημα πληρωμών μέσω POS.