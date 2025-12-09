Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μηχανής

Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χ...

Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα

Μία κοπέλα, ηλικίας 23 ετών, τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αθηνών, κοντά στο ύψος του Τελωνείου.

Σύμφωνα με το epiruspost, η κοπέλα κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στην Εθνική και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, όμως η 23χρονη φορούσε προστατευτικό κράνος και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές, κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.

Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα, χωρίς η ζωή της να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- Κύκλωμα Ρομά: Δύο στη φυλακή, επτά ελεύθεροι- Υπό επιμέλεια οι ανήλικοι

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ιωάννινα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις