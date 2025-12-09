Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μηχανής

Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα
Μία κοπέλα, ηλικίας 23 ετών, τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αθηνών, κοντά στο ύψος του Τελωνείου.
Σύμφωνα με το epiruspost, η κοπέλα κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στην Εθνική και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, όμως η 23χρονη φορούσε προστατευτικό κράνος και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές, κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.
Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα, χωρίς η ζωή της να βρίσκεται σε κίνδυνο.
