Πάτρα- Κύκλωμα Ρομά: Δύο στη φυλακή, επτά ελεύθεροι- Υπό επιμέλεια οι ανήλικοι

Οι αρχές αξιολογούν την περαιτέρω δράση και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

Για τους πέντε ανήλικους συλληφθέντες εκδόθηκε διάταξη αφαίρεσης της γονικής επιμέλειας και αποφασίστηκε να τεθούν υπό την επίβλεψη αρμόδιου επιμελητή ανηλίκων , καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπήρχε συστηματική εκμετάλλευση και καθοδήγηση των παιδιών σε παραβατικές πράξεις.

Μετά τις απολογίες τους, δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγούνται στις φυλακές, ενώ τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους . Τρεις ακόμη αφέθηκαν χωρίς κανέναν όρο , μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το πρωί της Δευτέρας, βρέθηκαν, ενώπιον του ανακριτή Πάτρας οι 14 συλληφθέντες -ανάμεσά τους και πέντε ανήλικοι- όλοι Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε οργανωμένο δίκτυο που εξωθούσε παιδιά σε διαρρήξεις και ληστείες σε καταστήματα, σπίτια και εις βάρος περαστικών στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με τη συνδρομή Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστρικών κλοπών, διακεκριμένων κλοπών και εμπορίας ανθρώπων.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν στις 03-12-2025 το πρωί,στοχευμένες και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδος Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή Προσφυγικών Πατρών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προσήχθησαν συνολικά –17- άτομα, εκ των οποίων –8- ανήλικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώσυνελήφθησαν οι-9-κατηγορούμενοι (-6- άνδρες και -3- γυναίκες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων (με τη μορφή της στρατολόγησης ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις 13-07-2024 έως και την 01-12-2025, στην Πάτρα, ενέχονται σε -72- περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, κλοπών σε οικίες, σε καταστήματα και σε οχήματα, καθώς και κλοπές μοτοσικλετών.

Από την ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη δράση, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν συστηματικά ανήλικους ηλικίας από 10 έως 15 ετών, ως φυσικούς αυτουργούς των αξιόποινων πράξεων, εκμεταλλευόμενοι το μειωμένο καταλογισμό και την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των τελευταίων.

Οι κατηγορούμενοι, έχοντας απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για συναφή αδικήματα, εξασφάλιζαν μέσω των αξιόποινων πράξεών τους παράνομο περιουσιακό όφελος και έθεταν τους ανήλικους σε κίνδυνο, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την παιδική τους ηλικία.

Οι ανήλικοι θύματα εμπορίας ανθρώπων εξετάσθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων η εξεύρεση κατάλληλων δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται η προανάκριση για να διερευνηθεί ηεμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης σε τυχόν άλλεςεγκληματικέςπράξεις.