Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση και τι ζητούν οι αγρότες για να αποχωρήσουν από τα μπλόκα

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη ενός συμβιβασμού

Συνεχείς συσκέψεις πραγματοποιούνται στο κυβερνητικό επιτελείο για την προετοιμασία ενός «πακέτου» διαπραγμάτευσης με τους αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι εντείνουν τη στάση τους σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Κρήτη και τη Θεσσαλία. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, με τραυματισμούς αστυνομικών, πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων λόγω κατάληψης των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο, ενώ σχεδιάζονται και αποκλεισμοί στο λιμάνι του Βόλου. Σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει για τοπικά προβλήματα στη διαπραγμάτευση για τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων – αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη εξεύρεσης συνολικών λύσεων για τα αγροτικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζητά – όπως ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, «συντεταγμένη και συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών, με συγκεκριμένα αιτήματα».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες προετοιμάζουν ένα πανελλαδικό Όργανο που θα αναλάβει το βάρος της διαπραγμάτευσης σε πανελλαδική συνεδρίαση στη Νίκαια, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, ενώ σκοπεύουν να αυξήσουν πίεση προς την κυβέρνηση ανεβάζοντας το θερμόμετρο με ακτιβίστικες κινήσεις, όπως οι αποκλεισμοί λιμανιών, αεροδρομίων, αλλά και των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη ενός συμβιβασμού που θα σταματήσει τα μπλόκα, καθώς θα ακολουθήσει η εορταστική περίοδος με χιλιάδες μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν οι πληρωμές των επιδοτήσεων που έχουν καθυστερήσει λόγω των αλλαγών που γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λόγω των ελέγχων που συνεχίζονται σε χιλιάδες αγροτικά ΑΦΜ για υποθέσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, οι αλλαγές στην «τεχνική λύση» στον Οργανισμό έχουν βγάλει προσωρινά εκτός επιδοτήσεων χιλιάδες αγρότες – πράγμα που συντηρεί την ένταση στα μπλόκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση γίνονται συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το κόστος της αγροτικής παραγωγής – μιας και είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι αγρότες. Αρκετά σενάρια κυκλοφορούν σχετικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις καλλιέργειες, που έχει οριστεί στη χαμηλή τιμή των 9,2 λεπτών του ευρώ ανά Κwh, οριακά πάνω από το κόστος. Οι αγροτοσυνδικαλιστές ζητούν να πέσει στα 7 λεπτά του ευρώ ανά KWh – αλλά δηλώνουν έτοιμοι να συμβιβαστούν στα 8 λεπτά ανά Kwh. Ωστόσο, μία τέτοια τιμή κρίνεται ως ασύμφορη, καθώς είναι μεγαλύτερη από το κόστος, που είναι κατά μέσο όρο στα 9 λεπτά του ευρώ ανά Kwh.