Συλλυπητήρια από τον Κώστα Σβόλη για την απώλεια της Παναγιώτας Νικολάου

Ο επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν με ανακοίνωση τους, τη βαθιά τους οδύνη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια της Παναγιώτας Νικολάου, μητέρας του πρώην δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Νικολάου και του μέλους της παράταξης "Πάτρα Ενωμένη" Δημήτρη Νικολάου.

Η κηδεία της εκλιπούσης θα γίνει την Τετάρτη 10/12/2025 στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο Αντίρριο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…