Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Διακοπή στη δίκη των Τεμπών: Η πρόεδρος έβαλε τα κλάματα και λιποθύμησε

Διακοπή στη δίκη των Τεμπών: Η πρόεδρος ...

«Συγγνώμη, δεν αισθάνομαι καλά»

Η δίκη για τα βίντεο στην τραγωδία των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, διακόπηκε ξαφνικά από ένα απροσδόκητο γεγονός, καθώς η πρόεδρος της έδρας λιποθύμησε.

Τι ακριβώς συνέβη; Σήμερα, Δευτέρα συνεχιζόταν κανονικά η εκδίκαση της υπόθεσης. Μάλιστα, εξεταζόταν ένας μάρτυρας, ένας δημόσιος πραγματογνώμονας. Κάποια στιγμή έγινε μία διακοπή, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Η πρόεδρος της έδρας επέστρεψε και τότε αισθάνθηκε αδιαθεσία, σύμφωνα με το Mega.

Έβαλε τα κλάματα, μετέδωσε, είπε “συγγνώμη, δεν αισθάνομαι καλά” και στη συνέχεια προσπάθησε να κατέβει από την έδρα. Όμως, λιποθύμησε, οπότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η δίκη διακόπηκε.

Ειδήσεις Τώρα

Θέρμο: Δηλητηρίασαν 10 γάτες που τάιζε ο Γιώργος Καλλιακμάνης

Παράνομος τζόγος: Το δίκτυο με τα εκατομμύρια και οι διασυνδέσεις στην Πάτρα

Πρόσωπα που δεν είναι αληθινά: Η νέα εποχή των AI εικόνων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τέμπη
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a4\u03ad\u03bc\u03c0\u03b7"]
823755
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις