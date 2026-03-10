Διακοπή στη δίκη των Τεμπών: Η πρόεδρος έβαλε τα κλάματα και λιποθύμησε

Η δίκη για τα βίντεο στην τραγωδία των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, διακόπηκε ξαφνικά από ένα απροσδόκητο γεγονός, καθώς η πρόεδρος της έδρας λιποθύμησε.

Τι ακριβώς συνέβη; Σήμερα, Δευτέρα συνεχιζόταν κανονικά η εκδίκαση της υπόθεσης. Μάλιστα, εξεταζόταν ένας μάρτυρας, ένας δημόσιος πραγματογνώμονας. Κάποια στιγμή έγινε μία διακοπή, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Η πρόεδρος της έδρας επέστρεψε και τότε αισθάνθηκε αδιαθεσία, σύμφωνα με το Mega.

Έβαλε τα κλάματα, μετέδωσε, είπε “συγγνώμη, δεν αισθάνομαι καλά” και στη συνέχεια προσπάθησε να κατέβει από την έδρα. Όμως, λιποθύμησε, οπότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η δίκη διακόπηκε.