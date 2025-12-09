Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρας- Τραυματίστηκε ντελιβεράς

Στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κανακάρη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας νεαρός ντελιβεράς κινούνταν με μηχανάκι στην οδό Γούναρη όταν συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούνταν στην οδό Κανακάρη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο διανομέας εκτοξεύτηκε σε άλλο ΙΧ που βρισκόταν ακινητοποιημένο στο φανάρι ανόδου της κεντρικής οδού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

