Περιμετρική Πάτρας: Παράκαμψαν τους ελέγχους και πήγαν να πέσουν πάνω σε αστυνομικούς

Δικογραφία σε βάρος δύο οδηγών

Δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, καθώς και για απειλή και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σχηματίστηκε χθες σε βάρος δύο οδηγών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των αστυνομικών και κινήθηκαν απειλητικά με τα οχήματά τους, προσπαθώντας να εισέλθουν στην Περιμετρική Πατρών.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την επικίνδυνη συμπεριφορά τους.

