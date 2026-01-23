Γιάνης Βαρουφάκης: Ανοιχτή συζήτηση, τη Δευτέρα, με πολίτες στην Πάτρα

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, θα βρεθεί στην Πάτρα, όπου θα συζητήσει με πολίτες στο ΜΟΝΟ Bar (Πατρέως 96).

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα περιλαμβάνει διάλογο και ερωτήσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τη δημοκρατία και την καθημερινότητα.