Γιάνης Βαρουφάκης: Ανοιχτή συζήτηση, τη Δευτέρα, με πολίτες στην Πάτρα

Συζήτηση για πολιτική και οικονομία
Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, θα βρεθεί στην Πάτρα, όπου θα συζητήσει με πολίτες στο ΜΟΝΟ Bar (Πατρέως 96).
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα περιλαμβάνει διάλογο και ερωτήσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τη δημοκρατία και την καθημερινότητα.
