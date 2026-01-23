Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Γιάνης Βαρουφάκης: Ανοιχτή συζήτηση, τη Δευτέρα, με πολίτες στην Πάτρα

Γιάνης Βαρουφάκης: Ανοιχτή συζήτηση, τη ...

Συζήτηση για πολιτική και οικονομία

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, θα βρεθεί στην Πάτρα, όπου θα συζητήσει με πολίτες στο ΜΟΝΟ Bar (Πατρέως 96).

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα περιλαμβάνει διάλογο και ερωτήσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τη δημοκρατία και την καθημερινότητα.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρικό «κοκτέιλ» από την Κυριακή: «Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια...» - Πώς θα επηρεαστεί η Δυτ. Ελλάδα

Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι σε σχολείο

Ρόδος: Τι υποστήριζε ο 49χρονος για τον θάνατο του ξενοδόχου- Είχε σκηνοθετήσει τη δολοφονία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γιάνης Βαρουφάκης

Ειδήσεις