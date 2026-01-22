Πάτρα: Κανείς μόνος στο κρύο- Το «Φωτεινό Αστέρι» συγκεντρώνει είδη θέρμανσης

Καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους, οι ανάγκες για βασικά είδη θέρμανσης και προστασίας από το κρύο αυξάνονται σημαντικά.

Κουβέρτες, παπλώματα, ζεστά ρούχα και μέσα θέρμανσης γίνονται για πολλούς συμπολίτες μας είδη πρώτης ανάγκης, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια.

Σε αυτό το δύσκολο σκηνικό, η εθελοντική ομάδα «Φωτεινό Αστέρι» στην Πάτρα συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της, στεκόμενη δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια αλλά και ανθρώπινη ζεστασιά, φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ομάδας: «Μαζί μπορούμε να απαλύνουμε το κρύο του χειμώνα και να κρατήσουμε αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας».

Η εθελοντική δράση επικεντρώνεται στη συγκέντρωση και διανομή κουβερτών, παπλωμάτων, ρούχων, καθώς και μικρών θερμαντικών μέσων, ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με συμπολίτες που χρειάζονται στήριξη.

Η έδρα της εθελοντικής ομάδας «Φωτεινό Αστέρι» βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 116 και Βορείου Ηπείρου, όπου πολίτες μπορούν να προσφέρουν είδη ή να ενημερωθούν για τις ανάγκες της περιόδου. Η ομάδα δέχεται προσφορές από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες 10:00 – 14:00, καθώς και κάθε Δευτέρα απόγευμα, 17:30 – 20:30. Για περισσότερες πληροφορίες ή για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 698 104 4800 και 2611 104 324.