Αίγιο: Εξιχνιάστηκε κλοπή- Δικογραφία σε βάρος ανήλικου και των γονέων του

Εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Αίγιο ανακοίνωσε η Αστυνομία, προχωρώντας στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ανήλικου και των γονέων του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, κλοπή που διαπράχθηκε στο Αίγιο τον Ιούλιο του 2025 και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός τότε ανήλικου, ηλικίας 17 ετών, καθώς και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση της εποπτείας του, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 07/07/2025, έξω από κοιμητήριο στο Αίγιο αφαίρεσε από ανασφάλιστο όχημα ημεδαπής γυναίκας το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, το κινητό της τηλέφωνο έγγραφα και γυαλιά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.