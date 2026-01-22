Back to Top
«Καλλίπολις»: Πρόγραμμα για τη διαχείριση του άγχους των Πανελληνίων Εξετάσεων σε μαθητές του Δήμου Ερυμάνθου

Για μαθητές και απόφοιτους Γ' Λυκείου

Ο Δήμος Ερυμάνθου και το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» υλοποιούν δωρεάν βιωματικό πρόγραμμα διαχείρισης άγχους για μαθητές και απόφοιτους Γ΄ Λυκείου ενόψει Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η ανακοίνωση του «Καλλίπολις» αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Ερυμάνθου και τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», το οποίο λειτουργεί  σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) και με την υποστήριξη των σχολείων του Δήμου προσκαλούν τους μαθητές Γ΄ Λυκείου να συμμετέχουν στο  Πρόγραμμα για τη Διαχείριση του Άγχους, «Δεν είσαι ό,τι γράφεις». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής ή σε όμορα σχολεία, καθώς και σε απόφοιτους που θα λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τη φετινή χρονιά. εργαστήρια και συναντήσεις ανατροφοδότησης στη συνέχεια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία εργαστήρια και συναντήσεις ανατροφοδότησης. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο Δημαρχείο Ερυμάνθου στη Χαλανδρίτσα στις 31/1, 7/2, 28/2, 10:30-12:30, ημέρα Σάββατο. Ο χαρακτήρας των εργαστηρίων θα είναι βιωματικός και θα έχουν ως στόχο αφενός την  κατανόηση του μηχανισμού του άγχους και του τρόπου επίδρασής του στον ψυχισμό και το σώμα και αφετέρου την ανακάλυψη πιο λειτουργικών & αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης των στρεσογόνων καταστάσεων. Παράλληλα, θα δοθεί  έμφαση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εφήβων, στη σύνδεση με τα όνειρα τους καθώς και στην ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξή τους.

Η   συμμετοχή  είναι  δωρεάν  με  απαραίτητη   τη   δήλωση    ενδιαφέροντος στον    παρακάτω    σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdSX1noYjwyScJxX2S8ZK6f iuun4TvjMWsx_6orbF6whsyA/ viewform?usp=header

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του προγράμματος  κα  Μαριλέτα Μπάκου, Ψυχολόγος στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης: 2610 226948 & 2610 623290, καθημερινά 8:00-15:00.

