Αχαΐα: Απάτη σε βάρος 88χρονης στη Χαλανδρίτσα με πρόσχημα δήθεν τροχαίο

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 88χρονη γυναίκα στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, όταν άγνωστος εκμεταλλεύτηκε την αγωνία της, χρησιμοποιώντας το γνωστό τέχνασμα του δήθεν σοβαρού τροχαίου συγγενικού προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και της ανέφερε ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Όπως της είπε, απαιτούνταν χρηματικό ποσό προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η επέμβαση από ορθοπεδικό γιατρό.

Η 88χρονη, σοκαρισμένη και χωρίς να προλάβει να επιβεβαιώσει την πληροφορία, συμφώνησε να παραδώσει τα χρήματα. Λίγη ώρα αργότερα συναντήθηκε με τον άγνωστο άνδρα στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Σταυροδρόμι, όπου του παρέδωσε το ποσό των 3.000 ευρώ.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα επικοινώνησε με συγγενικά της πρόσωπα και διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν είχε εμπλακεί σε κανένα τροχαίο ατύχημα.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.