Ηλεία: Σύλληψη άνδρα στη Γαστούνη για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη Γαστούνη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις ναρκωτικών στην περιοχή της Ηλείας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από ένα κιλό κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπει σε διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής του και σε άλλες συναφείς υποθέσεις.