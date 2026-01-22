Ο ανεξάρτητος βουλευτής Βαλτογιάννης ζήτησε μέτρα «α λα χούντα» για τον αγροτικό τομέα

Την κοινή καταδίκη του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων προκάλεσε η επίκληση πολιτικών της χούντας των συνταγματαρχών από τον ανεξάρτητο βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννης στην συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα.

Ο προερχόμενος από την ανενεργή πλέον ΚΟ των Σπαρτιατών, υποστήριξε πως εάν η κυβέρνηση επιθυμεί την επιβίωση των αγροτών έχει μπροστά της δύο επιλογές: να παραιτηθεί ή να «κάνει αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968 και να διαγράψει τα αγροτικά χρέη».

Η αναφορά του βουλευτή στις πολιτικές της σκοτεινής επταετίας προκάλεσε αρχικά αμηχανία στους παριστάμενους συναδέλφους τους με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να σημειώνει «αν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε».

Από την πλευρά της ΝΔ ο κ. Γιάννης Οικονόμου είπε «είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες, πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που κλήθηκε η χώρα να πληρώσει πολλαπλάσια, αλλά όταν καταστρατηγούνται βασικότερα ζητήματα τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και να ληφθούν δέοντα μέτρα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας ανέφερε ότι «είναι ντροπή να ακούγονται τέτοια πράγματα και αναφορές για χούντα» ενώ σε καταδίκη προχώρησαν ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.