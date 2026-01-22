Ο ανεξάρτητος βουλευτής Βαλτογιάννης ζήτησε μέτρα «α λα χούντα» για τον αγροτικό τομέα

Συνολική καταδίκη από τα κόμματα
Την κοινή καταδίκη του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων προκάλεσε η επίκληση πολιτικών της χούντας των συνταγματαρχών από τον ανεξάρτητο βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννης στην συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα.
Ο προερχόμενος από την ανενεργή πλέον ΚΟ των Σπαρτιατών, υποστήριξε πως εάν η κυβέρνηση επιθυμεί την επιβίωση των αγροτών έχει μπροστά της δύο επιλογές: να παραιτηθεί ή να «κάνει αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968 και να διαγράψει τα αγροτικά χρέη».
Η αναφορά του βουλευτή στις πολιτικές της σκοτεινής επταετίας προκάλεσε αρχικά αμηχανία στους παριστάμενους συναδέλφους τους με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να σημειώνει «αν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε».
Από την πλευρά της ΝΔ ο κ. Γιάννης Οικονόμου είπε «είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες, πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που κλήθηκε η χώρα να πληρώσει πολλαπλάσια, αλλά όταν καταστρατηγούνται βασικότερα ζητήματα τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και να ληφθούν δέοντα μέτρα».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας ανέφερε ότι «είναι ντροπή να ακούγονται τέτοια πράγματα και αναφορές για χούντα» ενώ σε καταδίκη προχώρησαν ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr