Γιάννενα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς

Στη σύλληψη ενός 29χρονου που παρίστανε τον προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Ιωάννινα την Δευτέρα.

Ειδικότερα, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα άγνωστος, εν αγνοία της και χωρίς προηγούμενη έγκρισή της, είτε φορώντας ράσα είτε με πολιτική περιβολή, ζητά από πιστούς χρήματα στο πλαίσιο διενεργούμενου εράνου, για τη συγκέντρωση χρημάτων προς ανέγερση κελιών μοναχών.

Οι αστυνομικοί, αφού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του, τον εντόπισαν χθες το μεσημέρι, ενώ στην κατοχή του και στο σπίτι του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι με δύο γεμιστήρες, πλαστικά σφαιρίδια και φιάλη προωθητικού αερίου

δύο ζεύγη μεταλλικών χειροπεδών

σουγιάς μήκους 21 εκατοστών

μεταλλικό σήμα με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ – POLICE 100 – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

δύο φορητοί ασύρματοι

μεταλλική πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος

φορητή συσκευή φωτεινών σημάτων (φάρος)

δύο σφραγίδες με στοιχεία αστυνομικού και ιερομονάχου

είδη περιβολής καλόγερου (καλπάκι, κουκούλια, καλιμάφκι κ.ά.)

Ιερό Ευαγγέλιο

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.