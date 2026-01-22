Στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης Σταύρος Ζουμπουλάκης

Επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και συγγραφέας Σταύρος Ζουμπουλάκης.



Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και συγγραφέα κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Ο κ. Ζουμπουλάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί για πρώτη φορά στους χώρους του Μουσείου και να γνωρίσει από κοντά τα εκθέματα και τα πολύτιμα τεκμήριά του. Δήλωσε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από το εύρος και την ποιότητα των φύλλων των εφημερίδων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του Μουσείου στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας, αλλά και στη διαφύλαξη τεκμηρίων που συνδέονται με το παρελθόν και το μέλλον κάθε τόπου. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να στηρίξει το έργο του Μουσείου στον τομέα της συντήρησης των εκθεμάτων, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Τον κ. Ζουμπουλάκη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κυριάκος Κορτέσης, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΣ, Κώστας Θεοδωρόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος του Ταμείου και μέλος της Διοίκησης του Θανάσης Μπαμπανέβας, καθώς και η Πρόεδρος του Μουσείου Τύπου Μαρίνα Ριζογιάννη, με τον Γραμματέα Γιώργο Ηλιόπουλο.

Την ξενάγηση πραγματοποίησε η υπεύθυνη του Μουσείου Τύπου Κατερίνα Τσίρου, ενώ τον κ. Ζουμπουλάκη συνόδευε η σύμβουλος επικοινωνίας Ζέτα Ζάχου και ο καθηγητής Θεολογίας Βασίλης Αντωνόπουλος.