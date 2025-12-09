ΑΑΔΕ: «Ξεσκεπάζει» διεφθαρμένους εφοριακούς και τελωνειακούς

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βγάζει στη «σέντρα» τους εφοριακούς και τελωνειακούς που έχουν καταγγελθεί για διαφθορά, βάζοντας στο στόχαστρο 1.469 επώνυμες καταγγελίες από τις περίπου 8.000 που έχει συγκεντρώσει.

Οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα αφορούν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς «φύλλο και φτερό» θα γίνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), ακόμα και υπάλληλοι που θεωρούνται «υπεράνω πάσης υποψίας» θα περάσουν από έλεγχο. Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ έχει ήδη εκδώσει τη σχετική απόφαση και οι έλεγχοι θα γίνουν για να διαπιστωθεί αν τα νέα ή αυξημένα περιουσιακά στοιχεία των υπαλλήλων ανταποκρίνονται στα εισοδήματά τους και στις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εκτεταμένο “πόθεν έσχες” που δεν θα αφήσει κανέναν εκτός: θα ελεγχθούν σύζυγοι και παιδιά υπαλλήλων, συνταξιούχοι για παλαιές καταγγελίες, αλλά και όσοι είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν, εφόσον προκύπτουν νέα στοιχεία ή ύποπτες συναλλαγές από τις τράπεζες.

Τον έλεγχο θα διενεργήσουν Οικονομικοί Επιθεωρητές του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, οι οποίοι έχουν εντολή να διασταυρώσουν όλα τα έσοδα και τις δαπάνες, βάσει στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση ή προσκομίζουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Θα εξετάζονται όλα τα νόμιμα εισπραχθέντα ποσά —μισθοί, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών ή ακινήτων, κέρδη από τυχερά παιχνίδια, δωρεές, κληρονομιές, δάνεια κ.λπ.— και θα γίνεται σύγκριση με τις δαπάνες που αφορούν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, τηλέφωνα, δίδακτρα, ασφάλιστρα, αποπληρωμές δανείων και πιστωτικών καρτών.

Αν ο σύζυγος ή η σύζυγος διατηρεί επιχείρηση που παρουσιάζει ζημιές, ο Επιθεωρητής θα ελέγχει αν και πώς χρηματοδοτήθηκαν αυτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν νόμιμα. Παράλληλα, θα εξετάζονται περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανήκουν στους ίδιους, στους συζύγους ή στα ανήλικα παιδιά τους.

Όταν κάποιος υποστηρίζει ότι η αύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δάνειο, γονική παροχή ή κληρονομιά, θα πρέπει να το αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα, όπως δηλώσεις φόρων ή τραπεζικές κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται και η οικονομική δυνατότητα του δωρητή ή του δανειστή, ώστε να τεκμηριώνεται η πράξη.

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν και οι αγορές ακινήτων, με το τίμημα να υπολογίζεται βάσει των συμβολαίων, εκτός αν προκύπτει διαφορετικό ποσό από την έρευνα. Εφόσον ο ελεγχόμενος διαθέτει θυρίδα, θα ζητείται η συναίνεσή του για άνοιγμα και καταγραφή του περιεχομένου· διαφορετικά, θα υποβάλλεται αίτημα στον Εισαγγελέα για άδεια.

Ο έλεγχος θα ξεκινά με επίσημη επιστολή προς τον ελεγχόμενο, με την οποία θα καλείται να συμπληρώσει αναλυτικό οικογενειακό “πόθεν έσχες”.

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές θα αξιοποιούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία για να προχωρήσουν τη διαδικασία, εξετάζοντας:

Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, πιστωτικών, δανειακών) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών.

Χρηματιστηριακά στοιχεία από αγοραπωλησίες επενδυτικών προϊόντων ή πολύτιμων μετάλλων, καθώς και δεδομένα από την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών με άλλες χώρες.

Στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών, σχετικά με κινήσεις ασφαλιστικών προϊόντων.

Έλεγχος θα πραγματοποιείται και σε ψηφιακά πορτοφόλια με μεγάλη διακίνηση ποσών, ώστε να εξακριβώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων. Παράλληλα, θα εξετάζεται κάθε ανώνυμη ή ασυνήθιστη τραπεζική κατάθεση, εφόσον δεν δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση του ελεγχόμενου.