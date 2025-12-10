Βάρδα: Συνελήφθη 13χρονος για επίθεση σε 12χρονο

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στη Βάρδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας 13χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 13χρονος, σύμφωνα με καταγγελία μητέρας, προχθές το μεσημέρι, εισήλθε σε προαύλιο χώρο Γυμνασίου και επιτέθηκε στον 12χρονο

υιό της χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.



