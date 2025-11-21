Επιτυχής η μεταμόσχευση ήπατος- Συγκινεί η μητέρα του Μάριου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, φοιτητή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο νεαρός είχε παρουσιάσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία οφειλόταν σε ένα σπάνιο εκ γενετής σύνδρομο που επηρεάζει κυρίως τη λειτουργία του ήπατος.

Το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο Μάριος μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου βρίσκεται εξειδικευμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων.

Η ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Μάριου: «Λοιπόν ο Μάριος μπήκε στην πρώτη μάχη που δεν ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεμβρίου, αύριο θα δώσει μια δεύτερη.

Τα προσωπικά δεδομένα και ο ιατρικός φάκελος του παιδιού μου δεν είναι για να τα καπηλεύονται οι δήθεν σωτήρες του.

Ο Μάριος κακοποιήθηκε βάναυσα από το εθνικό σύστημα υγείας και κανείς δεν έκανε κάτι.

Θα παρακαλούσα τα μέσα να μην χρησιμοποιούν ειδήσεις που δεν είναι όπως τις γράφουν.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει τον Μάριο και για κανένα λόγο.

Όσοι τον αγαπάτε προσευχηθείτε για αυτόν απόψε.

Οι υπόλοιποι σταματήστε να λέτε ανακρίβειες και να ασχολείστε μαζί του».

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, σημειώνοντας: «Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Μια ακόμη επιτυχής προσπάθεια, πλέον αισιοδοξούμε για την πορεία του. Πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν καλά».