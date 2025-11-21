Πνιγμός 13χρονης στον Πειραιά: Η στιγμή που ΕΚΑΒ και ΕΛΑΣ φτάνουν στο ειδικό σχολείο

Όπως αναφέρει, οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και διέκοψαν την κυκλοφορία, ώστε το ασθενοφόρο να μπορέσει να κινηθεί χωρίς καθυστέρηση.

Την ταχύτατη κινητοποίηση των Αρχών επιβεβαιώνει και εργαζόμενος της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο την ώρα που το παιδί μεταφερόταν με ασθενοφόρο.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί φτάνουν στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά , μετά το τραγικό συμβάν με τη 13χρονη μαθήτρια που έχασε τη ζωή της από πνιγμό .

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του διευθυντή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενός ακόμη εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της έρευνας για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια πνίγηκε από τροφή, καθώς οι αεραγωγοί της απόφραξαν, προκαλώντας ανακοπή.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που βρίσκεται κοντά στο ειδικό σχολείο, καθώς και τους γιατρούς του νοσοκομείου Νίκαιας, το άτυχο κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καταγγέλλουν χρόνιες ελλείψεις και ζητούν άμεση στελέχωση και μέτρα προστασίας. Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, η οποία μιλώντας στην κάμερα εξέφρασε την οδύνη της αλλά και την αγανάκτησή της για το περιστατικό. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι 13χρονο. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα:

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω… Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας» προσέθεσε στη συνέχεια ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. «Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» δήλωσε η κα Λιβέρη.

Όπως μετέδωσε το MEGA, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το σχολείο ήταν πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς ενώ τονίζεται πως όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία στην κατάποση κάλεσαν γρήγορα τη νοσηλεύτρια και παρασχέθηκαν στο παιδί οι πρώτες βοήθειες.

Στην εκπομπή μίλησε και η πρώην δασκάλα της 13χρονης, λέγοντας πως το παιδί ήταν επιπόλαιο στην σίτισή του, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.