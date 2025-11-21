Τραγωδία σε σχολείο στoν Πειραιά - 13χρονη πνίγηκε από τροφή και έχασε τη ζωή της

Τραγωδία σημειώθηκε σε ειδικό σχολείο στoνΠειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 13χρονη πνίγηκε από τροφή και έχασε τη ζωή της.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να παραλάβει την 13χρονη και να την μεταφέρει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός έχουν προσαχθεί