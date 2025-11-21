Στη μισή χώρα καλοκαίρι και στην άλλη βαρυχειμωνιά -Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι νοτιάδες ενισχύουν τα φαινόμενα, ενώ ορισμένα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας θα δουν και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Θεσσαλία, καθώς η ορογραφία εντείνει τις βροχοπτώσεις και προκαλεί τοπικά υψηλά ύψη νερού. Τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα δεν αποκλείονται λόγω κορεσμένων εδαφών. Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένονται επίσης έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στις περιοχές Πιερία, Πέλλα και Ημαθία, εξαιτίας της ενίσχυσης των νοτιάδων από τα γύρω βουνά. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας και της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Μαρουσάκης: Έρχεται ψυχρή εισβολή με χιόνια και παγετό από Κυριακή

Η χώρα μας θα αντιμετωπίσει έντονο κρύο και χιονοπτώσεις την Κυριακή, ενώ από την Τρίτη αναμένονται νέες κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του μετεωρολόγου του OPEN, «σήμερα και το Σαββατοκύριακο η χώρα μας θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα βρίσκεται κάτω από το επίκεντρο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα ανατολικά θα συναντάμε ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές». Από το απόγευμα του Σαββάτου, «κατεβαίνει μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια για να ρίξει τη θερμοκρασία και να δούμε χιονοπτώσεις σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ίσως και λίγο πιο χαμηλά στα βορειοδυτικά».

Σήμερα περιμένουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο βορειοηπειρωτικό κομμάτι της χώρας, ενώ στα ανατολικά και νότια κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιάδες, 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο και Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 23 βαθμών Κελσίου.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο καιρός θα γίνει ιδιαίτερα ψυχρός, με συνθήκες παγετού σε πολλές περιοχές. Στην Αττική, αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές, άνεμοι έως 6 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία 23°C. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο κλειστός, με λίγες τοπικές βροχές και ισχυρούς νοτιάδες στα νότια θαλάσσια τμήματα.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές και σε ορισμένες περιφέρειες της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.

Την Κυριακή, παρά τη βελτίωση του καιρού, θα παραμείνει πολύ κρύο, ιδιαίτερα από τη Λαμία και βορειότερα, με πιθανότητα παγετού σε ορεινές περιοχές. Από την Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «έρχονται και πάλι κακοκαιρίες από την περιοχή της Ιταλίας. Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους, ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι βροχές θα είναι πολλές, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα».