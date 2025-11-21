Μπανγκλαντές: Ισχυρός σεισμός 5,5 βαθμών με τουλάχιστον 3 νεκρούς

Ο σεισμός που έπληξε σήμερα το κεντρικό Μπανγκλαντές, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ντάκα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και την αστυνομία.

Ο σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS) σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί.