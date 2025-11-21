Μπανγκλαντές: Ισχυρός σεισμός 5,5 βαθμών με τουλάχιστον 3 νεκρούς

Συγκλονιστικά βίντεο
Ο σεισμός που έπληξε σήμερα το κεντρικό Μπανγκλαντές, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ντάκα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και την αστυνομία.
Ο σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS) σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί.
Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν από την πλευρά τους λόγο για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.
Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.
Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
