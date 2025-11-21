Κακοκαιρία: Στο επίκεντρο η Κέρκυρα - Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και Καστοριά

Η Κέρκυρα πλήττεται από την ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού με πολλές περιοχές να είναι απροσπέλαστες ενώ, όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε να γίνει και ένας απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού με μωρό.

Έντονα είναι τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα αυτοκίνητα και σε σπίτια που ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα! Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και έχουν γεμίσει με λάσπη κάνοντας το χωριό να είναι προσωρινό μη προσβάσιμο.

Ήδη μέχρι τις 6 το πρωί είχαν πέσει σήμερα άλλα 50 χιλιοστά βροχής στην Κόνιτσα και 70 στο Πάπιγκο ανεβάζοντας το συνολικό ποσό βροχής τις τελευταίες τρεις ημέρες σε πάνω από 330 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της βροχής που πέφτει όλο το χρόνο.

Το ιστορικό γεφύρι της Βροσίνας άντεξε στην τεράστια πίεση των χειμάρρων, την ώρα που τα Μαστοροχώρια Ιωαννίνων, παραμένουν χωρίς ρεύμα με τα συνεργεία να εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Στην Καστοριά υπερχείλισε σε πολλά σημεία ο Αλιάκμονας και μάλιστα ισχύει προσωρινή απαγόρευση κατανάλωσης νερού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Από υπερχείλιση ποταμού πλημμύρισαν καλλιέργειες φασολιών και καλαμποκιών στο δήμο Άργους Ορεστικού ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς ειδικά στην περιοχή του Νεστορίου. Επιπλέον, έκτακτη διακοπή πόσιμου νερού επιβλήθηκε στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής, Υψηλού και Βέργας, αλλά και σε Νεστόριο, Καλοχώρι και Πτελέα, καθώς και πτώσεις βράχων σε σημεία.

Στα Κανάλια πτώση δέντρου έκοψε καλώδια, ενώ διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – Σαγιάδας προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Μετά από 30 ώρες βροχόπτωσης υπερχείλιση σημειώθηκε και στην περιοχή της Μονής Στομίου, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές της Κόνιτσας.