Καιρός: Επίμονες και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα

Επιμένουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες καταιγίδες προς τα δυτικά Έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να πλήττουν τη χώρα έως και το Σάββατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά, πριν την έλευση ψυχρής πολικής αέριας μάζας που θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια σε ορεινές – και τοπικά χαμηλότερες – περιοχές, ενώ αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος παγετού για τους αγρότες στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21/11) προς το Σάββατο (22/11).

Έκτακτο Δελτίο Καιρού εξέδωσε χθες η ΕΜΥ καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Ο Καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Την Παρασκευή στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πέφτει η θερμοκρασία

Το Σάββατο στα δυτικά και τα βόρεια θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Περισσότερο κρύο θα έρθει σε όλη την χώρα από την Κυριακή. Αρχικά στα βόρεια και τα δυτικά, ενώ μικρότερη πτώση θερμοκρασίας θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στα δυτικά. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Τη Δευτέρα θα έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι βροχές θα υποχωρήσουν και αναμένεται να βρέξει πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.