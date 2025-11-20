Πάτρα: "Σίγησε" το Τρίτο Πρόγραμμα στα ραδιόφωνα και μπήκε το ertnews - Αντιδράσεις για τη διαδικτυακή μόνο μετάδοση

Το Τρίτο Πρόγραμμα σταμάτησε να εκπέμπει τοπικά στην Πάτρα, αντικαθιστώντας το στους ραδιοφωνικούς δέκτες με το «ΕΡΤ News» στην ίδια συχνότητα, 104.3.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετούς ακροατές του Τρίτου και ιδιαίτερα μεγαλύτερων ηλικιών που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για το Τρίτο Πρόγραμμα, μπορείτε να χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή του ροή ή η εφαρμογή της ΕΡΤ, καθώς η μετάδοσή του συνεχίζεται κανονικά σε εθνικό επίπεδο.

Εναλλακτικοί τρόποι ακρόασης

Διαδικτυακά: Μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα ζωντανά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΡΤ ή να αναζητήσετε την εφαρμογή της ΕΡΤ.

Μέσω άλλων συχνοτήτων: Η εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος συνεχίζεται σε άλλες περιοχές της χώρας. Μπορείτε να ελέγξετε τις συχνότητες της ΕΡΤ στην περιοχή σας για να βρείτε την κατάλληλη.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του μουσικού Γιώργου Δίπλα:

Από το βράδυ της Δευτέρας

το Τρίτο Προγραμμα δεν εκπέμπει

στα ραδιόφωνα της Πάτρας.

Στη συχνότητά του, 104.3

εκπέμπει το Ert news.

Κύριοι υπεύθυνοι της ΕΡΤ υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα ακούν ραδιόφωνο.

Υπάρχουν ακόμα φανατικοί ακροατές του Τρίτου προγράμματος.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο πάντα,

και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο γενικά.

Ολο αυτό θυμίζει άλλες εποχές πολύ σκοτεινές...

Πολιτισμός ΔΕΝ είναι μόνο οι φιέστες

των εγκαινίων παντός τύπου

κ.υπουργέ του πολιτισμου.

Πολιτισμός είναι η πρόσβαση όλων στα πνευματικά αγαθά....

άλλωστε πληρώνουμε για την ΕΡΤ.

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

Να το ξανασκεφτείτε....