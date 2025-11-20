Πάτρα: Πάνω από μια ώρα για λίγα χιλιόμετρα λόγω έργων και Πατρών-Πύργου- Προσωρινή διακοπή στις εργασίες στην Οβρυά

Back to Top
Πάνω από μία ώρα για μια απόσταση που σε κανονικές συνθήκες διανύεται εντός ολίγων λεπτών

Πολλοί οδηγοί χθες στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που ξεπέρασαν την μία ώρα,  για διαδρομή λίγων χιλιομέτρων.

Οι εργασίες εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου στην οδό Ακρωτηρίου προκάλεσαν συνεχή μπλοκαρίσματα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται σημειωτόν.

Λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος έδωσε εντολή για προσωρινή αναστολή των εργασιών για να δοθεί κυκλοφοριακή  "ανάσα"

Ανάλογη ταλαιπωρία σημειώθηκε και στο παραλιακό μέτωπο. Οι έκτακτες ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω των έργων στον άξονα Πατρών–Πύργου συνέχισαν να δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις, με τη διαδρομή από τα Καμίνια μέχρι το κέντρο της Πάτρας να ξεπερνά και σήμερα τα 50 λεπτά.

 

