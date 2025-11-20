Πάτρα: Μόλις 4 μόνιμοι σχολικοί φύλακες- «Πώς να φυλάξουμε τα σχολεία;»

Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονης από 16χρονο, μέσα σε προαύλιο σχολείου, άνοιξε ξανά η συζήτηση για τις ελλείψεις στη φύλαξη των σχολικών μονάδων της Πάτρας.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Δελέγκος, περιγράφουν στο thebest.gr, την πραγματική εικόνα ασφαλείας στα σχολεία της πόλης.

Όπως επεσήμαναν, η ευθύνη της φύλαξης ανήκει στους δήμους και στις σχολικές επιτροπές. Ωστόσο, η κατάσταση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί επαρκής, καθώς αυτή τη στιγμή στην Πάτρα υπηρετούν μόλις τέσσερις μόνιμοι σχολικοί φύλακες, αριθμός που δεν μπορεί να καλύψει ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες δεκάδων σχολικών συγκροτημάτων.

Η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου υπογράμμισε ότι η λύση δεν βρίσκεται στην ιδιωτική φύλαξη, αλλά στις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού που θα εξασφαλίσουν στα σχολεία τη δυνατότητα να λειτουργούν με πραγματική ασφάλεια. «Τα σχολεία πρέπει να μπορούν να μένουν ανοιχτά και ασφαλή, να αποτελούν χώρους δραστηριοτήτων για τα παιδιά, ιδιαίτερα στις γειτονιές όπου δεν υπάρχουν άλλες δομές», σημείωσε.

Παράλληλα, εξήγησε, ότι τα σχολεία χρειάζονται φύλαξη τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, καθώς πολλές μονάδες φιλοξενούν ολοήμερα τμήματα ή δραστηριότητες πέραν του ωραρίου. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, στην Πάτρα υπηρετούν μόλις τέσσερις μόνιμοι σχολικοί φύλακες, αριθμός που δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Για τον λόγο αυτό, η ίδια υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης επιπλέον προσωπικού, προκειμένου «να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για ασφαλή σχολεία και προστατευμένους μαθητές».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Νίκος Δελέγκος, σημείωσε ότι παρότι η ευθύνη για τη φύλαξη ανήκει τυπικά στον Δήμο, «ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, καθώς δεν υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό». Τόνισε, επίσης, ότι η ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης είναι πλέον επιτακτική, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία αποτελούν καθημερινό χώρο κοινωνικής ζωής των μαθητών, μαθητών που χρειάζονται προστασία.