Πάτρα: Μυστηριώδης άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου - Νοσηλεύεται με χτυπήματα σε όλο του το σώμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Αστυνομία της Πάτρας μετά από τηλεφώνημα συγγενικού προσώπου 18χρονου, το οποίο κατήγγειλε ότι ο νεαρός είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που ειδοποίησε την Άμεση Δράση ανέφερε ότι ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε αργά τη νύχτα, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ακριβές σημείο του επεισοδίου, έδινε συνεχώς διαφορετικές τοποθεσίες, δυσκολεύοντας τις έρευνες των αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του 18χρονου διαπίστωσαν ότι έφερε βαριά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Παρά την κατάστασή του, ο νεαρός αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιοι τον χτύπησαν και δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

Ο 18χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τις συνθήκες και τους δράστες του ξυλοδαρμού.