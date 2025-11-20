Πάτρα: Βανδαλισμοί στα υπό ανάπλαση σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στην Πλατεία Γεωργίου, όπου τα υπό ανάπλαση σιντριβάνια έγιναν στόχος αγνώστων.

Οι δράστες πέταξαν τα προστατευτικά που είχαν τοποθετηθεί στον χώρο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και προχώρησαν ανενόχλητοι σε γκράφιτι, ενώ δεν γλίτωσε ούτε το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων».

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Ρώρος σχολίασε το περιστατικό, τονίζοντας πως η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων έχει αναλάβει τη συντήρηση του σιντριβανιού και πως οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας για να συνεχίσουν το γκράφιτι χωρίς παρεμβολές.

Ο κ. Ρώρος υπογράμμισε ότι ο Δήμος οφείλει να αναλάβει άμεσα τη φύλαξη των μνημείων – από το Δημοτικό Θέατρο και τα σιντριβάνια έως τους φανοστάτες και την ίδια την πλατεία – σημειώνοντας πως δεν πρέπει η εικόνα εγκατάλειψης και βρωμιάς να γίνει «καθημερινότητα» για την πόλη.