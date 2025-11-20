Πάτρα: Στον Εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Αρνείται τις κατηγορίες
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση καταγγελίας σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονης στην Πάτρα.
Το απόγευμα της Δευτέρας συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για την επίθεση, κατόπιν εντάλματος που εξέδωσε η Εισαγγελία μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε πλήρως τους ισχυρισμούς της ανήλικης.
Η εξέταση είχε παραγγελθεί άμεσα μετά την καταγγελία της 12χρονης και των γονέων της στην Αστυνομία. Η ίδια είχε ενημερώσει τους γονείς της αμέσως μετά το περιστατικό, οδηγώντας στην άμεση ενεργοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 16χρονος και η 12χρονη είχαν επικοινωνήσει μέσω Instagram και είχαν κανονίσει συνάντηση στις 16 Νοεμβρίου. Η ανήλικη φέρεται να υποστήριξε ότι ο νεαρός την οδήγησε σε απόμερο σημείο σχολικού προαυλίου και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Σε βάρος του 16χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ σήμερα αναμένεται η προσαγωγή του στον εισαγγελέα και κατόπιν στον ανακριτή. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο σπίτι του στα Νιφορέικα. Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, δήλωσε στην εφημερίδα "Γνώμη" ότι ο 16χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως θα κατατεθεί μήνυση για ψευδή καταμήνυση, καθώς –όπως ανέφερε– η καταγγελία είναι αβάσιμη.
Ακολουθεί η διαδικασία της απολογίας, από την οποία αναμένονται νέες εξελίξεις.
