Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά τέσσερα άτομα
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επίμονη κακοκαιρία εδώ και μέρες την περιοχή της Ηπείρου, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Γιάννενα κα Ηγουμενίτσα από τις δυνατές βροχές, ενώ στο Ζαγόρι σημειώθηκαν Κατολισθήσεις.
Αργά το βράδυ της Τετάρτης (19.11.25), από τη συνεχιζόμενη βροχή σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στο καθάρισμα του δρόμου.
Νωρίτερα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά πέντε άτομα.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 3 κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου από την πυροσβεστική. Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
Στους Μελισσουργούς της Άρτας, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη καθώς στην περιοχή είχε φουσκώσει ρέμα. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.
Στην Ηγουμενίτσα τα φρεάτια έφραξαν με φύλλα και φερτά υλικά από τα ορμητικά νερά, τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά. Η Πυροσβεστική δέχτηκε αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.
Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.
Πλημμυρισμένος σε διάφορα σημεία ήταν και ο δρόμος που οδηγεί στην λωρίδα της Σαγιάδας, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και προς το χωριό Μαυρούδι. Από τις αρμόδιες Αρχές συνίσταται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές.
Στο δρόμο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.
Σημειώνεται πως ενώ τα φαινόμενα είναι μικρότερης έντασης εντούτοις οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν με επιμονή στην ίδια περιοχή για τις επόμενες μέρες. Υποχώρηση των βροχοπτώσεων αναμένεται από την Κυριακή.
