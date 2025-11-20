Καιρός: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας έως 12 βαθμούς -Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

Πτώση θερμοκρασίας και πρώτα χιόνια στα βουνά αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς πολικές αέριες μάζες εισέρχονται στη χώρα σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικες εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Ειδικότερα, τα πρώτα αξιόλογα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τα έντονα φαινόμενα σήμερα Πέμπτη θα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες και βροχές.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, με την πολική αέρια μάζα να περνά οριακά από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

Έρχονται κρύο και χιόνια από την Κυριακή 23/11

Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας