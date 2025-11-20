Καιρός: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας έως 12 βαθμούς -Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

Στους 13 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία του υδράργυρου στην Πάτρα το πρωί της Κυριακής
Πτώση θερμοκρασίας και πρώτα χιόνια στα βουνά αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς πολικές αέριες μάζες εισέρχονται στη χώρα σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικες εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών.
Ειδικότερα, τα πρώτα αξιόλογα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.
Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Τα έντονα φαινόμενα σήμερα Πέμπτη θα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες και βροχές.
Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, με την πολική αέρια μάζα να περνά οριακά από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.
Έρχονται κρύο και χιόνια από την Κυριακή 23/11
Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας
Ακολουθούν οι εκτιμώμενες θερμοκρασίες την Κυριακή 23/11 για 5 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
Πόλη - Θερμοκρασίες - 23/11
-Αθήνα Πρωί: 13–14 °C
· Μεσημέρι: 18–19 °C
· Βράδυ: 12–15 °C
-Θεσσαλονίκη
Πρωί: 11–12 °C
· Μεσημέρι: 18–19 °C
· Βράδυ: 10–15 °C
-Πάτρα
Πρωί: ~13 °C
Μεσημέρι: 16–17 °C
· Βράδυ: 11–14 °C
-Ηράκλειο (Κρήτη)
Πρωί: 15 °C
· Μεσημέρι: 21–22 °C
· Βράδυ: 17–19 °C
-Λάρισα
Πρωί: 9–11 °C
· Μεσημέρι: 16–18 °C
· Βράδυ: 10–14 °C
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η θερμοκρασία θα επανέλθει μετά από περίπου δέκα ημέρες σε φυσιολογικές τιμές.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (20/11)
Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές.
Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (21/11)
Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.
Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (22/11)
Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (23/11)
Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.
