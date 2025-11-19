Προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ: Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας - Τι αλλάζει για πάρτι και καταστήματα

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων για την απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η πρώτη εφαρμογή είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο όπου επιχειρήσεις που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι θα πρέπει να τις αναγγέλουν εκ των προτέρων. Η καταχώριση θα γίνεται στο gov.gr από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οικοδέσποινας επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τον τύπο της εκδήλωσης, για παράδειγμα αν πρόκειται για χορό ή γιορτή αποφοίτησης, όπως και την ημερομηνία διεξαγωγής.

Η υποβολή της αναγγελίας, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη που διοργανώνει την εκδήλωση, θα δημιουργεί αυτόματα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο συμβαλλόμενους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι και θα αποτραπεί το φαινόμενο όπου καταστήματα που πωλούν αλκοόλ επιτρέπουν εκτάκτως την είσοδο ανηλίκων, στο πλαίσιο αδήλωτων ιδιωτικών εκδηλώσεων, με συνέπεια σε ορισμένες περιπτώσεις να διαπιστώνεται παράκαμψη του νόμου.

Το δεύτερο εργαλείο είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Κάθε κατάστημα που εμπορεύεται καπνικά ή αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να δηλώσει, με μία πολύ απλή και σύντομη διαδικασία στο gov.gr, τους τύπους των προϊόντων που πουλά, για παράδειγμα τσιγάρα και είδη θερμαινόμενου καπνού. Αμέσως μετά θα λαμβάνει ένα έγγραφο με μοναδικό κωδικό QR, που θα πιστοποιεί την εγγραφή στο μητρώο και τα προϊόντα που δηλώθηκαν.

Έτσι θα «χαρτογραφηθούν» πανελλαδικά όλα τα σημεία πώλησης καπνικών και ποτών με αλκοόλ, ενώ θα καταστούν δυνατοί οι εύκολοι έλεγχοι, καθώς οι ελεγκτές θα γνωρίζουν ποια αγαθά έχει δηλώσει ότι διαθέτει το κάθε κατάστημα.

Η πλήρης εφαρμογή του μητρώου για τα σημεία πώλησης θα αρχίσει μετά από μία περίοδο κατά την οποία οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο να φροντίσουν για την εγγραφή των επιχειρήσεών τους.

Η τρίτη εφαρμογή είναι ένας ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας πελάτη που θέλει να αγοράσει καπνικά προϊόντα ή αλκοολούχα ποτά από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα λιανικής. Βασίζεται στο σύστημα επαλήθευσης που έχει ήδη σχεδιαστεί για την εφαρμογή KidsWallet.

Ο έλεγχος θα γίνεται εύκολα από τον πωλητή, ο οποίος απλώς θα σκανάρει έναν κωδικό QR μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και KidsWallet και θα λαμβάνει αμέσως ενημέρωση για το εάν ο επίδοξος αγοραστής είναι ανήλικος, με απόλυτη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα εφαρμόζεται αυτόματα ο ίδιος έλεγχος, στη σελίδα του πωλητή θα εμφανίζεται ο κωδικός QR και ο αγοραστής θα τον σκανάρει με το κινητό του, μέσω των Wallets Gov.gr και Kids.

Τα τρία ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και άτμισης παρουσίασαν οι υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα εργαλεία αυτά θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας, το ιερότερο πράγμα που έχει μια κοινωνία, είπε ξεκινώντας την παρουσίαση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Εμείς φτιάξαμε τον νόμο, το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξε τα εργαλεία και η αστυνομία θα τα εφαρμόσει.

Μέχρι σήμερα ήταν σε γκρίζα ζώνη οι έλεγχοι για εκδηλώσεις από συλλόγους γονέων, 15μελη ή φροντιστήρια, εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

Πλέον οι επιχειρηματίες θα μπαίνουν στο events.gov.gr και θα δηλώνουν την επιχείρησή τους με κωδικούς Taxisnet, ποιο κατάστημα έχει την ιδιωτική εκδήλωση, πότε ξεκινά και πότε τελειώνει και το όνομα του διοργανωτή του με το ΑΦΜ ώστε αυτός να το αποδεχθεί. Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr.

Στο τέλος παράγεται ένα QR code ώστε η αστυνομία να ελέγχει ότι επιτρέπεται η εκδήλωση αλλά όχι η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Δεύτερο το μητρώο καταστημάτων ψηφιακών και φυσικών για πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων ή άτμισης.

Πρέπει να μπουν στο alto.gov.gr μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 και δηλώνουν τα καταστήματα και τα προϊόντα που πωλούν.

Τρίτο εργαλείο η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας. Όποιος θέλει να αγοράσει αλκοόλ ή καπνό θα πρέπει να δείχνει την νέα ταυτότητα και θα υπάρχει ενημέρωση στο Gov.gr wallet για να υπάρχει η επιλογή έλεγχος ηλικίας. Ο πωλητής δεν θα χρειάζεται να συνδεθεί. Βγαίνει ένα QR Code και αν κάποιος είναι ανήλικος θα βγαίνει ένα κόκκινο σήμα που θα δείχνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής είναι κάτω των 18.



Πρόκειται για μηχανισμό συμβατό με το GDPR καθώς δείχνει μόνο ηλικία.

Είναι ό,τι πιο προηγμένο στην τεχνολογία και πλέον πάμε να κλείσουμε κάθε κενό στην ταυτοποίηση ηλικίας, κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

«Όλοι έχουμε μαζί μας κινητό άρα μέσω αυτού θα γίνεται η ταυτοποίηση της ανηλικότητας και έτσι αφαιρούμε όλες τις δικαιολογίες "δεν έλεγξα, δεν μπορούσα, είχε πλαστή ταυτότητα, μου διέφυγε"» είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης.

Ο τελικός μας σκοπός είναι η συνειδητοποίηση ότι η χρήση αλκοόλ και καπνού στην ανηλικότητα υπονομεύει την υγεία των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Να το συνειδητοποιήσει πρώτα ο κλάδος της εστίασης ώστε να οδηγήσουμε στην συνειδητοποίηση της νέας γενιάς ότι οι ουσίες αυτές προκαλούν βλάβη» σημείωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που ήδη διεξάγει η ΕΛΑΣ τονίζοντας ότι ιδίως η πύλη επιβεβαίωσης ανηλικότητας είναι σπουδαίο εργαλείο

Όπως είπε από τις 7 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ προέβησαν σε 35.018 ελέγχους από τους οποίους σχηματίστηκαν πάνω από 200 δικογραφίες με 195 συλλήψεις και 95 πρόστιμα. 101 αφορούσαν υποθέσεις πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Στο ίδιο διάστημα οι βεβαιώσεις για παραμέληση ανηλίκου έχει αύξηση 50% σε σχέση με το 2024 και έχουμε φτάσει τις 1680. Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους εκθέτουν τους ανήλικους σε βία και αλκοόλ, κατέληξε ο κ. Στάθης.