Πάτρα: Έφοδος της Ασφάλειας σε σπίτι- Συνέλαβαν 36χρονο για ναρκωτικά και όπλα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως οργανωμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση σε σπίτι στην Πάτρα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την έφοδο, εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 36χρονο, ενώ στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πυροβόλα όπλα και εξοπλισμός για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη έναν 37χρονο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση και αναζητείται. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος.

