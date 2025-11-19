Νοσοκομειακοί γιατροί για Πάτρα και Πύργο: Εκατοντάδες διακομιδές και ράντζα χωρίς τέλος- ΦΩΤΟ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ), καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση και λειτουργική κατάρρευση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, η κατάσταση έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αριθμό διακομιδών προς τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δομές υγείας της περιοχής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑ

Ούτε μία ούτε δύο αλλά 215(!) διακομιδές ασθενών πραγματοποιήθηκαν το μήνα Οκτώβριο από το ΓΝ Πύργου προς τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας λόγω αδυναμίας διαχείρισης-έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο και δε συνέπεσε με κάποια ξαφνική συγκυρία ή καταστροφή, αλλά αποτελεί μόνιμη πλέον κατάσταση με τον αριθμό να είναι σταθερός κάθε μήνα.

Αυτή η κατάσταση -που έχει χρονίσει πλέον- καταρρίπτει την επιχειρηματολογία του υπουργείου για δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, όσες κορδέλες και να κόψουν σε λαμπερά εγκαίνια με χορηγίες. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα μιλάμε για ένα νοσοκομείο νομού που καλύπτει μια περιοχή 211000 κατοίκων με αυξημένες ανάγκες. Έχει όμως μια σημασία να προβούμε σε ένα μικρό χρονικό της κατάστασης.

Πριν 4 χρόνια παύει η λειτουργία της Παθολογικής κλινικής Αμαλιάδας με μετακίνηση των ιατρών στο ΓΝ Πύργου. Μετά από λίγο διάστημα και εξαιτίας άσχημων συνθηκών εργασίας και αυθαιρεσιών του τότε διοικητή παραιτούνται τρεις παθολόγοι από το ΓΝ Πύργου(2021), γεγονός που άνοιξε τον ασκό των μετακινήσεων ιατρών από τα νοσοκομεία της Πάτρας εδώ και μια 5ετία με το μανδύα της κάλυψης «έκτακτων» αναγκών του εκεί νοσοκομείου. Η υποστελέχωση ωστόσο δεν αφορά μόνο την παθολογική αλλά και άλλες ειδικότητες, μιας και το νοσοκομείο του Πύργου λειτουργεί με έναν γαστρεντερολόγο και έναν νευρολόγο, με ελλείψεις τόσο στην καρδιολογική αλλά και στο ακτινολογικό με πολλές εξετάσεις να διενεργούνται σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Η ιστορία του νοσοκομείου αυτού αποτελεί μια αποτύπωση της κατάστασης του ΕΣΥ. Διαχρονική υποστελέχωση, μετακινήσεις προσωπικού, παραιτήσεις, ασθενείς μετακινούμενοι. Επιπλέον, αποκαλύπτει και τα σχέδια της κυβέρνησης και του υπουργείου όσον αφορά στις συγχωνεύσεις υγειονομικών δομών ,μιας και με το πρόσχημα της ενίσχυσης του ΓΝ Πύργου αναστάλθηκε η λειτουργία του ΓΝ Αμαλιάδας πριν κάποια χρόνια(2021) με τελικό αποτέλεσμα την υπολειτουργία και του πρώτου. Το τελευταίο αποτελεί και εικόνα από το μέλλον του νέου υγειονομικού χάρτη.

Δεύτερο συμπέρασμα. Οι μετακινήσεις παθολόγων εδώ και μια πενταετία από Πάτρα και Αρκαδία για την «ενίσχυση» του ΓΝ Πύργου δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα για τον πληθυσμό της περιοχής. Όπως έχουμε πολλάκις διαμηνύσει σε παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, η εφημέρευση από άλλον ιατρό κάθε μέρα κατά το δόγμα μια λευκή ρόμπα και ένα όνομα στο πρόγραμμα δεν αποτελεί κάλυψη υγειονομικών αναγκών. Η εξέταση και αντιμετώπιση ενός ασθενούς απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία ,ιατρικό πλάνο από ομάδα ιατρών. Η κατάσταση λοιπόν με τις μετακινήσεις και εκ του αποτελέσματος όχι μόνο δεν έλυσε κάποιο πρόβλημα αλλά απεναντίας επέφερε και παραιτήσεις ιατρών από τα νοσοκομεία μετακίνησης, καθώς μόνο από το ΠΓΝΠ έχουν παραιτηθεί πέντε παθολόγοι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διογκώνοντας τα κενά. Επίσης αποτελεί αντικίνητρο για νέους συναδέλφους να καταθέσουν υποψηφιότητα στις όποιες –λιγοστές προκηρύξεις προβαίνει το υπουργείο μιας και σκέφτονται ένα εργασιακό μέλλον μετακινούμενου ιατρού ,με τις τελευταίες προκηρύξεις να αποβαίνουν άγονες. Ας αφήσουν λοιπόν ο υπουργός εμπορίας της υγείας και οι εκάστοτε διοικήσεις των ΥΠΕ την απόδοση ευθυνών στους ιατρούς για τις άγονες προκηρύξεις. Άγονες τις καθιστά η πολιτική υποβάθμισης του υπουργείου και όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων! Που από τη μία επιφυλάσσει ράντζα και μετακινούμενους ασθενείς με δυσθεώρητη ταλαιπωρία για τις οικογένειές τους αλλά και πολύμηνες αναμονές για ένα χειρουργείο ή μια διαγνωστική εξέταση και από την άλλη απογευματινές υπηρεσίες (με το αζημίωτο) στο κατά τα άλλα δημόσιο νοσοκομείο στους ασθενείς-πελάτες.

Ας σταματήσει λοιπόν το υπουργείο εμπορίας της υγείας μαζί με τις διοικήσεις των ΥΠΕ διαχρονικά τα πανηγύρια γιατί η εικόνα τους απογυμνώνει και ας προχωρήσουν στην αναγκαία ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ,αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών.

Υ.Γ Ως ΕΙΝΑ ,προτείνουμε στο υπουργείο ,στα πλαίσια της τόνωσης της εμπορευματικής λειτουργίας των νοσοκομείων, να θεσπίσει και εισιτήρια στις μεταφορές ασθενών μέσω ΕΚΑΒ. Θα αποτελέσει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο.

ΥΓ2 Η εικόνα από τα ΤΕΠ του ΠΓΝΠ για άλλη μια φορά μετά την εφημερία της Δευτέρας(περιλαμβάνοντας και τους συσσωρευμένους ασθενείς από τον Πύργο) είναι για πολλοστή φορά αποκαρδιωτική (39 ασθενείς στα ράντζα των ΤΕΠ για πάνω από τρεις ημέρες!).