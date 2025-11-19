Καιρός: Συνεχίζονται οι ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Ήπειρο, σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ροδόπης.

Σύμφωνα με την έκτακτο δελτίο του καιρού οι βροχές θα συνεχιστούν και σήμερα στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Με επιμονή στην περιοχή της Ηπείρου και του βόρειου Ιονίου αναμένεται να συνεχιστεί η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Τρίτης τη χώρα με ισχυρές βροχές, ενώ η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού .

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους και ριπές μεγαλύτερες των 100 km/h, καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.