Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωση μαχητικών ενώ η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία

Σε συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη μετά την έκτακτη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών AWACS από την Πολωνία την ώρα που η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS το πρωί εν μέσω επιδρομών της Ρωσίας με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, καθώς εκτίμησε πως μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας είναι πιθανόν να συμβεί πριν από το 2029.

Σε συναγερμό η χώρα μετά τα περιστατικά δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία

Υπενθυμίζεται ότι η Βαρσοβία ανακοίνωσε εχθές πως θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές. Η δήλωση αυτή έγινε στον απόηχο περιστατικών δολιοφθοράς «ρωσικής προέλευσης», όπως η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν, η οποία συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα.

Το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην Πολωνία αποτυπώνει η δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα, ότι η Ρωσία «έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο» και ότι η χώρα του «έχει εισέλθει σε προπολεμική φάση».

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε εχθές ο Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο. «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».

Ο Τουσκ είπε στους βουλευτές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για την πρόσφατη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Πολωνία για ρωσοφοβία

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εχθές την Πολωνία ότι ενέδωσε στη ρωσοφοβία, αφού η Βαρσοβία απέδωσε την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία στους δύο υπόπτους που συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να προλάβουν την ευρωπαϊκή ατμομηχανή από αυτή την άποψη. Και η ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί».

Τουλάχιστον 32 τραυματίες στην 3η συναπτή νύχτα επιδρομών της Ρωσίας στην περιφέρεια Χάρκοβο

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Χάρκοβο (βορειανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, της τρίτης συναπτής που η πόλη υπέστη επίθεση.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα, ιδίως με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης 17χρονης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου», με τουλάχιστον «11 εχθρικά drones», κατά τη διάρκεια της οποίας «εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά». «Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

Από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.