ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα άλλα 350 ύποπτα ΑΦΜ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεκάδες ύποπτα ΑΦΜ που φέρονται να εισέπραξαν «μαϊμού» επιδοτήσεις βρίσκονται πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας.

Όπως αποκάλυψε η Μίνα Καραμήτρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, η Οικονομική Εισαγγελία αποστέλλει συνεχώς στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις. Μόνο τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχουν σταλεί στον εισαγγελέα 350 ΑΦΜ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία φέρονται να έλαβαν αθέμιτα επιδοτήσεις.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δήλωναν βοσκοτόπια που υποτίθεται ότι είχαν ενοικιάσει, ωστόσο εμφάνιζαν πλαστά χαρτιά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση «αγρότη» από την Αθήνα που εμφάνιζε ενοικιαστήρια για την Τήνο και έπαιρνε επιδοτήσεις έως 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του κεντρικού δελτίου του OPEN, υπάρχουν συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί από συγκεκριμένη περιοχή που φαίνονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι είναι τεράστιος ο όγκος των στοιχείων που εξετάζει η Οικονομική Αστυνομία σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που οδηγεί σε νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο είχαν εντοπιστεί πάνω από 1.000 ύποπτα ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε ποσά ως 23 εκατομμύρια ευρώ.