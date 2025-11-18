Κωνσταντινούπολη: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας που δηλητηριάστηκε

Μετά το θάνατο μιας μητέρας και δύο παιδιών στην Κωνσταντινούπολη, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με υποψία τροφικής δηλητηρίασης κατά τις διακοπές τους, πέθανε και ο πατέρας τους, Σερβέτ Μπετσέκ, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται, με την αδελφή του Σερβέτ να έχει κάνει εντυπωσιακές δηλώσεις.

Ο Σερβέτ και η Τσιγκντέμ Μπετσέκ, και τα παιδιά τους Kadir Muhammet και Masal, που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη από τη Γερμανία στις 9 Νοεμβρίου και έμεναν σε ξενοδοχείο στο Fatih, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στις 12 Νοεμβρίου μετά από παράπονα για ναυτία και εμετό. Παρά την παρέμβαση, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να σωθούν ούτε και η μητέρα τους.

Δύο τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με την οικογένεια εισήχθησαν επίσης στο ίδιο νοσοκομείο με συμπτώματα ναυτίας και εμέτου. Ένα τρίτο άτομο, που διέμενε στο ίδιο δωμάτιο και συνόδευε τους ασθενείς, εισήχθη για εξετάσεις λόγω χαμηλού καρδιακού ρυθμού.

Το Φωσφίδιο του Αλουμινίου

Στις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου είχε υποβληθεί σε απολύμανση για την καταπολέμηση των κοριών, λίγες ώρες πριν η οικογένεια δηλητηριαστεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ουσία που προκάλεσε τα περιστατικά να ήταν φωσφίδιο αλουμινίου και να την περιείχε το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε για την απολύμανση. Η ουσία μπορεί να έφθασε στα δωμάτια μέσω του εξαερισμού του μπάνιου.

Ο αδελφός μου ήταν πολύ εξαντλημένος

Η αδελφή του Σερβέτ Μπετσέκ, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε σημαντική αμέλεια στο περιστατικό, είπε: «Από εκείνη την ημέρα υποφέρουμε συνεχώς. Είναι ένας πόνος που δεν περιμέναμε ποτέ. Υπήρξε σημαντική αμέλεια και είμαστε βαθιά λυπημένοι. Ήταν όλοι πολύ νέοι. Αυτές οι αμέλειες δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Πρώτα απ’ όλα, ήταν τόσο εξαντλημένοι και αδύναμοι όταν πήγαν στο νοσοκομείο… Δεν είμαι γιατρός, αλλά το περπάτημα και οι κινήσεις τους έδειχναν ότι ήταν εξαιρετικά κουρασμένοι. Η Masal ήταν ένα παιδί που δεν μπορούσε να μπει εύκολα σε καροτσάκι. Ο αδερφός μου και εγώ μιλήσαμε για τελευταία φορά την Τετάρτη το βράδυ. Δεν ανέφερε τίποτα, αλλά με εξέπληξε το γεγονός ότι κοιμήθηκαν νωρίς. Ήταν εδώ για λίγο και είχαν φτιάξει μια λίστα με πράγματα που ήθελαν να κάνουν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Ήρθαν με μια απίστευτη νοσταλγία για την πατρίδα τους».

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια δηλητηρίαση»

Η ίδια είπε ότι, ενώ ο αδελφός της βρισκόταν στην εντατική, οι γιατροί τους είπαν: «Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική δηλητηρίαση, δεν έχουμε δει ποτέ τέτοια δηλητηρίαση».

«Ακόμα και στην εντατική θεραπεία, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν γιατί δηλητηριάστηκαν. “Τροφική δηλητηρίαση ή αναπνευστική δηλητηρίαση;” Ο αδελφός μου ήταν στη Γερμανία για οκτώ χρόνια. Παντρεύτηκε και έφυγε. Είχε όνειρα να εγκατασταθεί στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν συνέβη», είπε.