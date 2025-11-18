Θάνατος 3χρονου στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Γιατί ο θείος του δεν είπε από την πρώτη στιγμή την αλήθεια για τη γουρούνα

Η μαρτυρία για τον θανάσιμο τραυματισμό
Νέα τροπή έλαβε σήμερα, Τρίτη (18/11), η υπόθεση του θανάτου του νηπίου, ηλικίας 3 ετών, πριν από περίπου μία εβδομάδα στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας.
Ο 25χρονος θείος του, που ήταν μαζί του, κατέθεσε στην Αστυνομία ότι δεν έπεσαν μαζί με το παιδί από μαντρότοιχο, αλλά από όχημα ATV (γουρούνα).
Ειδικότερα, ο 25χρονος προσήλθε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας και κατέθεσε ότι το απόγευμα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, οδηγούσε «γουρούνα», στην οποία είχε επιβιβάσει το νήπιο και κάποια στιγμή το παιδί έπεσε μαζί του από το όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Όσον αφορά στο γιατί δεν ανέφερε από την πρώτη στιγμή ότι το νήπιο έπεσε από το όχημα, αλλά ισχυρίστηκε ότι έπεσαν μαζί από μαντρότοιχο, ύψους περίπου δύο μέτρων, είπε ότι δεν ήταν πλήρως τακτοποιημένα τα έγγραφα του οχήματος και φοβήθηκε ότι θα μπλέξει χειρότερα. Σχετικά με το τι οδήγησε τον 25χρονο να δώσει νέα κατάθεση στην Αστυνομία, είπε ότι ομολόγησε γιατί δεν άντεξε άλλο υπό το βάρος της συνείδησής του.
Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της έρευνας που είχε κάνει η Αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό του νηπίου, μία γυναίκα, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε καταθέσει ότι είδε τον 25χρονο να πέφτει από τον μαντρότοιχο μαζί με το παιδί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η «γουρούνα» έχει κατασχεθεί και θα διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, ενώ η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του 25χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο πατέρας του νηπίου κλήθηκε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, μετά την νέα κατάθεση του 25χρονου, αλλά δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του άνδρα.
Προ ημερών, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1, ο 25χρονος έκανε βόλτα με «γουρούνα» έχοντας το παιδί μπροστά και έπεσε με το όχημα από τη μάντρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 25χρονος με το παιδί έκαναν βόλτες πριν συμβεί η τραγωδία και στην συνέχεια συγγενείς φέρονται να εξαφάνισαν το όχημα, προκειμένου να μην ανακατευτεί η Αστυνομία.
«Τη συγκεκριμένη μέρα πριν το δυστύχημα είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν μια βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή, “γουρούνα” που τη λέμε εμείς, με τον θείο του και ξέρω ότι από εκεί έπεσαν κάτω. Από τη μάντρα πέσανε κάτω με τη “γουρούνα” και έτσι έγινε το συμβάν. Δεν χτύπησε σε καμία γωνία, ούτε πουθενά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κάτοικος του χωριού.
«Στο χωριό κάνανε βόλτες, εκεί στο νεκροταφείο από πάνω. Ο θείος είχε το παιδάκι μπροστά. Πέσανε με τη γουρούνα από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάρεσε το κεφάλι του και να πήρε το παιδί αγκαλιά και να έπεσε κάτω λιπόθυμος» πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας ότι «πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε και εγώ έκανα την αρχή».
Οι πρώτες αναφορές για τον 3χρονο
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αρχικά στη διάθεσή της η αστυνομία, το νήπιο φερόταν να έχει πέσει από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου. Και οι δύο είχαν τραυματιστεί.
Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, όμως το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης -με ΚΑΡΠΑ διάρκειας τουλάχιστον 40 λεπτών- το παιδί κατέληξε το ίδιο βράδυ.
Ο νεαρός συγγενής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος.
