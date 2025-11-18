Θάνατος 3χρονου στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Γιατί ο θείος του δεν είπε από την πρώτη στιγμή την αλήθεια για τη γουρούνα

Η μαρτυρία για τον θανάσιμο τραυματισμό

Νέα τροπή έλαβε σήμερα, Τρίτη (18/11), η υπόθεση του θανάτου του νηπίου, ηλικίας 3 ετών, πριν από περίπου μία εβδομάδα στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του, που ήταν μαζί του, κατέθεσε στην Αστυνομία ότι δεν έπεσαν μαζί με το παιδί από μαντρότοιχο, αλλά από όχημα ATV (γουρούνα). Ειδικότερα, ο 25χρονος προσήλθε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας και κατέθεσε ότι το απόγευμα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, οδηγούσε «γουρούνα», στην οποία είχε επιβιβάσει το νήπιο και κάποια στιγμή το παιδί έπεσε μαζί του από το όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Όσον αφορά στο γιατί δεν ανέφερε από την πρώτη στιγμή ότι το νήπιο έπεσε από το όχημα, αλλά ισχυρίστηκε ότι έπεσαν μαζί από μαντρότοιχο, ύψους περίπου δύο μέτρων, είπε ότι δεν ήταν πλήρως τακτοποιημένα τα έγγραφα του οχήματος και φοβήθηκε ότι θα μπλέξει χειρότερα. Σχετικά με το τι οδήγησε τον 25χρονο να δώσει νέα κατάθεση στην Αστυνομία, είπε ότι ομολόγησε γιατί δεν άντεξε άλλο υπό το βάρος της συνείδησής του.

Η μαρτυρία για τον θανάσιμο τραυματισμό

Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της έρευνας που είχε κάνει η Αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό του νηπίου, μία γυναίκα, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε καταθέσει ότι είδε τον 25χρονο να πέφτει από τον μαντρότοιχο μαζί με το παιδί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η «γουρούνα» έχει κατασχεθεί και θα διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, ενώ η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του 25χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο πατέρας του νηπίου κλήθηκε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, μετά την νέα κατάθεση του 25χρονου, αλλά δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του άνδρα. Προ ημερών, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1, ο 25χρονος έκανε βόλτα με «γουρούνα» έχοντας το παιδί μπροστά και έπεσε με το όχημα από τη μάντρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 25χρονος με το παιδί έκαναν βόλτες πριν συμβεί η τραγωδία και στην συνέχεια συγγενείς φέρονται να εξαφάνισαν το όχημα, προκειμένου να μην ανακατευτεί η Αστυνομία.