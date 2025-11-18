Η μαρτυρία που συγκλονίζει: «Είχε τρέλα με τη γουρούνα»- Η τραγική κατάληξη του 3χρονου Ανδρέα στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας

Δραματική τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του μόλις 3 ετών αγοριού στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε άρση του αρχικού σεναρίου περί ατυχήματος.

Ενώ αρχικά είχε δηλωθεί ότι ο μικρός Ανδρέας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος δύο μέτρων μαζί με τον 25χρονο θείο του, η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε... συγκάλυψη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που αξιοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., ο θάνατος του 3χρονου δεν οφείλεται σε πτώση από μάντρα. Η τραγωδία προήλθε από τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο μικρός Ανδρέας επέβαινε σε «γουρούνα» (τετράτροχη μοτοσικλέτα) την οποία οδηγούσε ο 25χρονος θείος του.

Ο 25χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου, ισχυριζόμενος αρχικά ότι επρόκειτο για ένα μοιραίο ατύχημα σε κάποια τοπική μάντρα. Ωστόσο, η επιμονή των αστυνομικών και οι καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας, φέρνοντας στην επιφάνεια τα αίτια του τραγικού χαμού.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, καθώς και τους λόγους για τους οποίους ο θείος προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές.

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την ‘γουρούνα’, την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση», λένε συγγενείς της οικογένειας.

«Το παιδί “έφυγε”, δεν ρώτησα τίποτα άλλο εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ό,τι μου λένε λέω, μπορεί και να υπάρχει η “γουρούνα” και να μην υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Άμα έχουν παραδεχτεί θα είναι έτσι όπως τα λέτε, όταν υπάρχει η αλήθεια δεν κρύβεται.

Καταρχήν πήγε μέσα στην Αστυνομία αυτός. (…) Ο αδερφός μου δεν είπε τον είδε να πέφτει, έδωσε μία εικόνα εκεί που είπαν εκεί στα κανάλια και είπε ότι εγώ πήρα το παιδί και έφυγα, ότι αφού είχε βαρέσει το παιδί τον φωνάξανε και “βούτηξε” το παιδί με το αυτοκίνητο και έφυγε», λέει άλλος συγγενείς.