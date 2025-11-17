Πατίνια: Τα όρια ταχύτητας, η στάθμευση και πού δεν επιτρέπονται

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η εποχή της “άναρχης” κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στις ελληνικές πόλεις φαίνεται ότι μπαίνει (τουλάχιστον σε θεωρία) σε νέα τάξη.

Οι ρυθμίσεις είναι πιο αυστηρές και οι “καμπάνες” πολύ βαρύτερες.

Παρακάτω οι βασικοί κανόνες και περιορισμοί (όρια ταχύτητας, στάθμευση, πού δεν επιτρέπονται), καθώς και οι πρόσφατες αλλαγές:

Νομική κατηγορία

Τα ηλεκτρικά πατίνια εντάσσονται στην κατηγορία “Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα” (Ε.Π.Η.Ο.).

Όρια ταχύτητας

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για αυτά τα οχήματα είναι 25 χλμ/ώρα.

Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χλμ/ώρα

Σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια ή πλατείες, η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται στην ταχύτητα των πεζών (και να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς).

Σε κάποιες πόλεις (π.χ. Θεσσαλονίκη), ο τοπικός κανονισμός θέτει ακόμα χαμηλότερα όρια: π. χ. τα 15 χλμ/ώρα σε πεζόδρομους, πλατείες κλπ