Πατίνια: Τα όρια ταχύτητας, η στάθμευση και πού δεν επιτρέπονται

Οι αλλαγές που φέρνουν τάξη στους δρόμους
Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η εποχή της “άναρχης” κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στις ελληνικές πόλεις φαίνεται ότι μπαίνει (τουλάχιστον σε θεωρία) σε νέα τάξη.
Οι ρυθμίσεις είναι πιο αυστηρές και οι “καμπάνες” πολύ βαρύτερες.
Παρακάτω οι βασικοί κανόνες και περιορισμοί (όρια ταχύτητας, στάθμευση, πού δεν επιτρέπονται), καθώς και οι πρόσφατες αλλαγές:
Νομική κατηγορία
Τα ηλεκτρικά πατίνια εντάσσονται στην κατηγορία “Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα” (Ε.Π.Η.Ο.).
Όρια ταχύτητας
Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για αυτά τα οχήματα είναι 25 χλμ/ώρα. Πάβλακης - Μόσχος+2ΤΑ ΝΕΑ+2
Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χλμ/ώρα
Σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια ή πλατείες, η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται στην ταχύτητα των πεζών (και να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς).
Σε κάποιες πόλεις (π.χ. Θεσσαλονίκη), ο τοπικός κανονισμός θέτει ακόμα χαμηλότερα όρια: π. χ. τα 15 χλμ/ώρα σε πεζόδρομους, πλατείες κλπ
Ηλικία
Για πατίνια με δυνατότητα έως 6 χλμ/ώρα: ο οδηγός πρέπει να είναι ≥ 12 ετών
Για πατίνια με δυνατότητα έως 25 χλμ/ώρα: απαιτείται το άτομο να είναι ≥ 15 ετών.
Υποχρεωτικός εξοπλισμός
Κράνος είναι υποχρεωτικό (για οχήματα 7-25 χλμ/ώρα).
Φώτα: απαιτείται λευκό (μπροστά) και κόκκινο (πίσω), καθώς και αντανακλαστικά.
Ακουστικό σήμα (κουδουνάκι ή παρόμοιο) πιθανώς απαιτείται, ανάλογα με τις διατάξεις.
Δεν επιτρέπεται χρήση ακουστικών στα αφτιά (π.χ. ακουστικά μουσικής) κατά την οδήγηση.
Κυκλοφορία
Σε δρόμους όπου υπάρχει λωρίδα ποδηλάτων, τα πατίνια πρέπει να την χρησιμοποιούν.
Αν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, τότε κινούνται στο πιο δεξί μέρος του οδοστρώματος, όχι σε κεντρικές λωρίδες.
Σε περιοχές με πεζούς, η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται και η κίνηση να γίνεται με προτεραιότητα στους πεζούς.
Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου σε ένα πατίνι (δηλαδή, ένας χρήστης μόνο).
Δεν επιτρέπεται η παράλληλη κίνηση (δύο ή περισσότερα πατίνια δίπλα-δίπλα).
Στάθμευση / Στάση
Η στάθμευση των πατινιών πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μη δημιουργεί εμπόδιο ή κίνδυνο στην κυκλοφορία άλλων (πεζών, οχημάτων).
Οι δήμοι μπορούν να ορίσουν ειδικές ζώνες στάθμευσης για πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.).
Σε κάποιες πόλεις, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός που απαγορεύει τη στάση / στάθμευση σε σημεία όπου παριστά κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας.
Άλλοι περιορισμοί
Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, εκτός αν χρησιμοποιείται βάση με hands-free (ανοικτή ακρόαση).
Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις (π.χ. παραβίαση ορίου ταχύτητας, οδήγηση χωρίς κράνος), και σε ορισμένες περιπτώσεις τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν πολύ ψηλά.
Η μη συμμόρφωση (π.χ. έλλειψη φωτισμού ή αντανακλαστικών) μπορεί επίσης να τιμωρείται.
Γιατί έχουν γίνει πιο αυστηροί οι κανόνες
Οι αλλαγές γίνονται επειδή υπάρχει αυξανόμενο πρόβλημα ατυχημάτων με πατίνια.
Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές θέλουν να “βάλουν τάξη” στη χρήση τους, ειδικά σε αστικές περιοχές με μεγάλη κίνηση.
Επίσης, υπάρχει στόχος να αποτραπεί η άναρχη στάθμευση σε πεζοδρόμια και πλατείες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr