Πάτρα: Γέμισαν οι πεζόδρομοι ποδήλατα και πατίνια που… τρέχουν με χίλια- Το γνωρίζετε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία τους;

Ο κίνδυνος παραμονεύει στους πεζοδρόμους της Πάτρας, και όχι μόνο από τα αυτοκίνητα που παράνομα μπαίνουν σε αυτούς. Παράνομα θεωρούνται τόσο τα ποδήλατα όσο και τα ηλεκτρικά πατίνια, από τη στιγμή που Δήμος δεν έχει καθορίσει ειδικές θέσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Στους πεζόδρομους επιτρέπεται αποκλειστικά η κυκλοφορία πεζών, με τους οδηγούς πατινιών και ποδηλάτων να υποχρεούνται να κατεβαίνουν από το μέσο και τα το οδηγούν πεζοί, δηλαδή πρέπει να κατεβαίνουν από αυτό και να το περπατούν σαν πεζοί, ή να το σύρουν.

«Ο Δήμος δεν έχει καθορίσει θέσεις, ούτε στάθμευσης, ούτε κυκλοφορίας πατινιών και ποδηλάτων, στους πεζόδρομους. Οπότε αυτός που κάνει χρήση των μέσων αυτών, οφείλει να συμμορφώνεται με τις γενικές διατάξεις του νόμου, να κινούνται στο δρόμο και με το όριο ταχύτητας που επιτρέπεται ανάλογα με το δρόμο. Εφόσον, δεν έχει προβλεφθεί από τον κανονισμό λειτουργίας των πεζόδρομων, τότε η μετακίνησή τους, σε αυτούς δεν είναι νόμιμη. Στον πεζόδρομο κυκλοφορούν μόνο οι πεζοί. Επιτρέπεται μόνο, εάν υπάρχει κομμάτι στο πεζόδρομο που είναι διαμορφωμένο ως ποδηλατόδρομος. Για παράδειγμα, στον πεζόδρομο της Κανάρη, που τώρα φτιάχνεται, προβλέπεται λωρίδα για ποδηλατόδρομο. Το ίδιο ισχύει και για τις πλατείες» αναφέρει στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου.

«Σε ό, τι αφορά, τη στάθμευση, πατινιών και ποδηλάτων, υπάρχει μελέτη αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για να δούμε εάν τελικά θα κάνουμε την εισήγηση για να χωροθετήσουμε σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμους, πλατείες, σημεία τοποθέτησης που στη συνέχεια θα βγουν σε δημοπρασία για να δοθούν σε επαγγελματίες οι οποίοι θα τα τοποθετήσουν για εκμίσθωση» προσθέτει.