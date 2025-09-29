Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου. Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής, σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 στα Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο της Πάτρας στις 10.30 το πρωί.

Η αποτέφρωση θα γίνει στη Ριτσώνα

Ο Ντίνος Βγενόπουλος υπήρξε ένα ελεύθερο πνεύμα, αφοσιωμένος στην υπηρεσία της αλήθειας και της δημοκρατίας. Διακρίθηκε για τη μαχητική του δημοσιογραφία και την παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία, ενώ υπήρξε ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη και πατέρας δύο γιων, του Ανδρέα και του Άγγελου.