Τραμπ και Νετανιάχου κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα: «Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων»

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει
Πολύ κοντά την επίτευξη συμφωνίας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ στο Χ, που επικαλείται υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.
Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στον ίδιο δημοσιογράφο του Axios ότι το σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.
«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. [Η Χαμάς έχει] μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμo».
«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Νετανιάχου.
Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε το σχέδιο 21 σημείων για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Ο Τραμπ σε ανάρτησή του δήλωσε αισιόδοξος για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου του τις τελευταίες ημέρες και το πρωί της Κυριακής έκανε μια ανάρτηση σημειώνοντας πως πρόκειται για μια πραγματική ευκαιρία για «μεγαλείο στη Μέση Ανατολή».
«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Την Παρασκευή, εξάλλου, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.
Ωστόσο, την Κυριακή όταν ο Νετανιάχου μίλησε στο Fox New ήταν περισσότερο επιφυλακτικός: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό… Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή».
«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε.
