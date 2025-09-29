Τραμπ και Νετανιάχου κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα: «Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων»

Πολύ κοντά την επίτευξη συμφωνίας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ στο Χ, που επικαλείται υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στον ίδιο δημοσιογράφο του Axios ότι το σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.

«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. [Η Χαμάς έχει] μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμo».